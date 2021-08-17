思家大戰｜宣傳片瘋狂自抽 李思捷認係X街抄橋

李思捷應曾志偉之邀重返無綫，並主持新節目《思家大戰》。不過，自李思捷重返無綫的消息傳出以來，網民對他劣評如潮，指他最叻抄橋又成日以為自己幽默，不明白志偉為何會請這個「X街」回來。

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昨日《思家大戰》宣傳片在See See TVB的網上平台推出，內容提到李思捷與幕後工作人員構思宣傳片內容，幕後工作人員表示內容針對網上的負評︰「宣傳開頭可以話︰『娛樂圈，最乞人憎嘅仆X返嚟啦！』跟住就彈啲字出嚟，好似抄人、臭串、無料扮四條、今晚唔睇李，今晚睇李仆X街咁樣！」並會請嘉賓數臭他。

李思捷聽罷隨即發火，逐一指罵，而思捷鬧人的部份非常入戲。鏡頭一轉，思捷把眾人鬧走後，再致電給志偉表示已構思好《思家大戰》的宣傳片，內容跟幕後工作人員的構思一樣。其後播出袁文傑、高海寧、糖妹及張振朗逐一數臭李思捷，他更自抽說︰「俾人封殺6年，仲唔知醜，四圍搲撈！」網民對這條自抽宣傳片評價甚高，笑言︰「真係正到仆X！」