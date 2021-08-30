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思家大戰｜李佳芯被星爺問題考起 馮盈盈分享玩法秘技
37 分前
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思家大戰李佳芯馮盈盈李思捷
思家大戰｜李佳芯被星爺問題考起 馮盈盈分享玩法秘技
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新一集的《思家大戰》請來《智能愛人》演員做嘉賓。

由李思捷主持的《思家大戰》，周日(5日)播出的一集請來《智能愛人》劇中演員。由李佳芯（Ali）、馮盈盈、泰臣、簡淑兒和Joe Junior組成的「智能」隊，與陸永、麥美恩、江欣燕、盧宛茵及戴耀明組成的「愛人」隊爭奪五萬元獎金獎品。

麥美恩、馮盈盈及江欣燕這3位女子組代表相當搶Focus，夠晒Open兼答案驚為天人，加上表情多又搞笑，令陸永相對失色；為了挽回焦點及爭取勝利，陸永不但竭力擠出金句，又與隊員麥美恩及江欣燕等夾計出「陰招」對付「智能」隊。

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麥美恩表情多多，連陸永也被嚇親。

貼地問題令嘉賓搲爆頭

當李思捷問到「講出一套周星馳嘅電影」時，正當以為是送分題，民調答案卻極度出人意表！第一個獲得回答權的李佳芯，原本信心十足地喊出心水答案，豈料答唔中，令現場所有人大跌眼鏡！之後「愛人」隊隊員回答時亦先後「觸礁」。節目中其他貼地生活題亦同樣令一眾嘉賓搲爆頭，盈盈更數度露出尷尬表情。盈盈事後開心share玩《思家大戰》秘技：「唔需要諗太多！諗太多會聰明反被聰明誤。」而Ali則認為：「最緊要夠真！直接！大膽！」

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李佳芯答關於周星馳電影的問題時候胸有成竹，可惜最後答錯。

陳煒獲選成日萬歲藝員

為了令家庭觀眾體驗遊戲過癮之處而增設的官方臉書有獎問答遊戲《思家觀眾大戰》，昨日公布首次遊戲答案，根據「講一個TVB成日萬歲藝員」的100名幕後員工民意調查題目，最高票選藝人結果為陳煒。

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馮盈盈答錯問題？
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/思家大戰｜李佳芯被星爺問題考起-馮盈盈分享玩法秘技-283145
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