Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
思家大戰｜蘇志威一家三口出動　14歲細囡Ina 爆父母愛講粗口
44 分前
#Hashtags
李思捷蘇志威思家大戰Ina
思家大戰｜蘇志威一家三口出動　14歲細囡Ina 爆父母愛講粗口
news-images
Ina答完「講粗口」呢個答案，即惹起全場嘩然！
 news-images
蘇志威與劉小慧的14歲細囡Ina。
 news-images
蘇志威一家三口齊齊現身《思家大戰》。

現時有近30個國家正值熱播的《Family Feud》，現正式授權TVB，為李思捷主持的遊戲節目《思家大戰》，日前播出第三集，今集嘉賓有蘇志威(阿細)、劉小慧、二人細囡Ina、蘇永康及蘇志威哥哥組成的「Sohea自由行」隊，而胡渭康、韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成的「新秀」隊。

當晚民調問題亦相當有趣，其中一條是：「問咗100個男人，你會形容你老婆係乜嘢動物？」阿細因一時口快將「老虎」答錯成「獅子」，而海俊傑尷尬地估答案是「豬」，全場即掌聲連連，李思捷更挑機謂：「阿嫂！你係咪睇緊？」原本已驚驚豬的海俊傑即笑言：「我返去實畀老婆掹耳仔。」並補鑊謂：「對唔住呀老婆！我唔係話你！」

至於之前曾提及極難估的「問咗100個人，有8個最多人答案，講一首梅艷芳嘅歌！」這條問題，最終頭三名依次為《壞女孩》、《夕陽之歌》以及《烈焰紅唇》，不過現場卻只有阿細估中《夕陽之歌》，有點跌眼鏡。搞笑的是，連網民亦認為《赤的疑惑》八大不入冇天理。

不過全晚最搶鏡，莫過於蘇志威的14歲細囡Ina，被指「少女版龔嘉欣」的她，樣子甜美，李思捷都忍不住大讚她Very Cute。當Ina擔任代表競猜「問咗100個人，有4個最多人答答案，父母叫仔女唔好做，但自己會做嘅。」，她竟爽快地說出「講粗口」，全場即時為之嘩然，矛頭更直指阿細及小慧，李思捷更使出Mean招追問：「阿爸勁啲定阿媽勁啲？」令Ina相當尷尬，小慧見狀即淡定解圍：「佢哋真係唔係好識分咩係粗口，我哋好優雅架！」最終Ina憑「講粗口」答中第一名答案，全場氣氛炒至沸點

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/思家大戰｜蘇志威一家三口出動　14歲細囡ina-爆父母愛講粗口-285735
#Hashtags
李思捷蘇志威思家大戰Ina
Am730

媽媽的神奇小子專訪｜演少年蘇樺偉獲讚天才型演員 16歲馮皓揚決定休學做全職演員

「爵屎」揼本為偶像爭新人獎 呂爵安又有流動應援車遊走各區

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
媽媽的神奇小子專訪｜演少年蘇樺偉獲讚天才型演員 16歲馮皓揚決定休學做全職演員
Am730
Am730
「爵屎」揼本為偶像爭新人獎 呂爵安又有流動應援車遊走各區
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多