思家大戰｜蘇志威一家三口出動 14歲細囡Ina 爆父母愛講粗口

現時有近30個國家正值熱播的《Family Feud》，現正式授權TVB，為李思捷主持的遊戲節目《思家大戰》，日前播出第三集，今集嘉賓有蘇志威(阿細)、劉小慧、二人細囡Ina、蘇永康及蘇志威哥哥組成的「Sohea自由行」隊，而胡渭康、韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成的「新秀」隊。

當晚民調問題亦相當有趣，其中一條是：「問咗100個男人，你會形容你老婆係乜嘢動物？」阿細因一時口快將「老虎」答錯成「獅子」，而海俊傑尷尬地估答案是「豬」，全場即掌聲連連，李思捷更挑機謂：「阿嫂！你係咪睇緊？」原本已驚驚豬的海俊傑即笑言：「我返去實畀老婆掹耳仔。」並補鑊謂：「對唔住呀老婆！我唔係話你！」

至於之前曾提及極難估的「問咗100個人，有8個最多人答案，講一首梅艷芳嘅歌！」這條問題，最終頭三名依次為《壞女孩》、《夕陽之歌》以及《烈焰紅唇》，不過現場卻只有阿細估中《夕陽之歌》，有點跌眼鏡。搞笑的是，連網民亦認為《赤的疑惑》八大不入冇天理。

不過全晚最搶鏡，莫過於蘇志威的14歲細囡Ina，被指「少女版龔嘉欣」的她，樣子甜美，李思捷都忍不住大讚她Very Cute。當Ina擔任代表競猜「問咗100個人，有4個最多人答答案，父母叫仔女唔好做，但自己會做嘅。」，她竟爽快地說出「講粗口」，全場即時為之嘩然，矛頭更直指阿細及小慧，李思捷更使出Mean招追問：「阿爸勁啲定阿媽勁啲？」令Ina相當尷尬，小慧見狀即淡定解圍：「佢哋真係唔係好識分咩係粗口，我哋好優雅架！」最終Ina憑「講粗口」答中第一名答案，全場氣氛炒至沸點