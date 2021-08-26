思家大戰｜評價不一 網民嘲李思捷節目似常識問答大賽

由李思捷主持港版《Family Feud》的《思家大戰》昨日播出，全集長約30分鐘，首集其中一條問題為「講出一個李思捷最乞人憎的地方」，林盛斌與朱凱婷領軍的兩隊輪流數臭李思捷，而思捷的表情可說是非常無癮。當朱凱婷隊伍的隊員指李思捷「扮有才華」時，在旁的盛勁為不停拍手，更讚隊友答得非常好，可惜這個答案不在大會的答案當中。網民認為這條題目最好睇，並謂「單係睇佢個X表情已經好正」。

網民對節目的評價不一，有人讚不錯，亦有人認為節目有點沉悶，難以想像如何一直做落去。對於李思捷主持的評價，有網民認為「要李思捷主持先得，你試下係Bob搭區國權果兩個一定勁悶。」、「李思捷hold到個場」、「李思捷hold到個場」、「睇慣Steve Harvey, 李思捷有啲想學佢個節奏，但係唔太到位。」

然而他們覺得節目「應該要俾多啲時間個節目，要有時間俾主持俾多啲反應先好睇。」、「其實幾好睇啦點都好睇過之前大綜藝」、「隻game 好講雙邊互動，tvb 今集做到好似問答比賽咁，一問一答無咩火花……買到隻game 嘅模式，但買唔到果種氣氛」，更多人認為李思捷就算做得不錯也好，但參賽者的答案欠缺創意，便會像常識問答比賽︰「呢個節目就係玩創意答案，好睇設計問題嘅創意，李思捷缺點嗰條ok」、「連吹水都唔夠時間，不如睇中學常識問答比賽」。