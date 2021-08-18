思家大戰｜遭林盛斌朱凱婷輪流數臭 李思捷不忿反擊

由李思捷主持及監製的《思家大戰》將於本月29日播出，首集嘉賓請來林盛斌(Bob)及朱凱婷，他們帶同家人及朋友亮相節目，合力爭奪每集接近五萬元獎金獎品。

首集遊戲過程峰迴路轉，原本一直遙遙領先的「林家園」，因為一個答案的閃失令優勢迅即轉移至朱凱婷隊。首集節目的生活題亦相當貼地，分別有「即食麵配咩最好味？」、「咩嘢Size愈細愈冇用」以及「光頭嘅好處」等，看上去非常簡單，但無論嘉賓或現場觀眾均對排名榜答案想爆頭都「答極唔中」，現場驚嘆聲此起彼落。

引起現場最大迴響的題目，絕對是「講出一個李思捷最乞人憎的地方」。縱然題目「主角」李思捷近在眼前，但林盛斌與朱凱婷依然淡定地力數思捷缺點，朱凱婷冷面指思捷衰「咸濕」，林盛斌則更誇張，以「寸！扮型！扮勁！成日黑人面！態度差！」五宗罪力數思捷，令思捷哭笑不得，並向林媽媽「投訴」：「你個仔仲寸呀！」至於朱凱婷亦全程玩得相當投入，尖叫連連，期間更忍不住大叫：「真係緊張過做奧運主持！」