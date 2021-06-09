怦然心動20歲 | 阿嬌自爆被閨蜜搶男友 主持人︰是我們認識的人

鍾欣潼(阿嬌)在大陸綜藝節目《怦然心動20歲》大談愛情觀，在最新一集就提到自己曾被閨密搶去男友︰「我跟一個閨密說，我那個男朋友，因為我很多開心不開心都跟她說，之後有介紹到他們認識，怎知道他們在外地遇上，就在一起了。」

直至阿嬌與閨密去卡拉ok的時候，對方親口跟她說，令她非常錯愕︰「那個女生約了我一起去唱歌的時候，抓了我進去洗手間跟我說：『我跟誰誰誰在一起了。』我那個時候的心情就是，拍戲嗎現在？」她表示當下還在考慮仍要不要跟那位女生做好朋友，「但發現是不行的。」之後相隔一段很長的時間後，二人在街上相遇，但對方竟然反問阿嬌說︰「為甚麼生我氣？」她續說︰「我為甚麼要生妳的氣？妳不知道自己錯甚麼嗎？」

雖然阿嬌一直未有透露當事人的名字，但主持人聽完阿嬌的說話之後，不禁說道︰「完蛋了我覺得肯定是我們認識的人。」而阿嬌當下未有否認，令不少人紛紛猜測她口中說的人是誰。