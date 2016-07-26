性幻想對象是林雪 盧覓雪自爆三圍數子

盧覓雪接受林柏希的網上節目《月傾會》訪問，正為11月兩場棟篤笑備戰的盧覓雪，自言要跳出舒適圈，「棟篤笑我係完全未做過㗎，我依家都知道係攞苦嚟辛嘅，但係如果作為一個藝人，你係要嘗試一啲唔同嘅嘢，人唔可以永遠都喺自己個comfort zone！」

暗戀對象貌似阿Lam林子祥

問盧覓雪覺得自己有甚麼吸引人，她搞笑咁講，「梗係靚女㗎啦，同埋身材啦！」之後認真回筒，「覺得最主要係本身《晴朗》好多粉絲，我曾經做過又離開咗，咁多年後我再返去，難得嘅就係林海峰都仲喺度，冇林海峰，個節目都冇咗㗎喇我相信！」

談到「雪雪的愛情」，57歲的盧覓雪苦笑道：「真係蒼白，啲人成日問我，唉，乏善足陳都唔好意思講，真係有咩好講！」問她幾多歲初戀：「我覺得所有嘅初戀都係單戀！」又自爆人生第一個單戀對象，是一位外貌好像阿Lam林子祥的大哥哥，「一個我家姐啲朋友個朋友嗰類啦，大哥哥，嗰個大哥哥其實簡單啲形容呢，就係好似阿Lam咁嘅樣，林子祥咁㗎！」

現正單身嘅雪雪，錯過結婚生兒育女時機有冇遺憾？佢話：「冇得後悔㗎，呢個世界冇如果㗎！依家我兩隻貓，不知幾咁可愛，我都做緊阿媽㗎！」

上圍C級 40吋下圍

訪問重頭環節遊戲《大膽答 冇膽食》，盧覓雪不敢回答，要食越南空運而來的鴨仔蛋。她一見鴨仔蛋，即說：「睇見都驚。」稱一定會答晒啲所有問題，所以林柏希問她三圍數字時，她即刻回答：「我真係唔係好掌握到自己三圍數字，cup數我記得嘅，因為我瘦咗之後，依家係C級啫！我依家都唔係好sure 36定38(上圍)咁啦，腰呀，我諗32咁上下啦，籮柚應該40！」

最後林伯希問她有否和圈中人拍過拖，及於任何公眾人物裡選一位性幻想對象，她續話：「冇啦啦點會有，你要記住，梁朝偉會唔會追我吖？」林柏希抵死回應：「咁圈中人都可以係羅莽嘅！」她即刻爆笑稱，「咁我又識唔到羅莽，我同林雪好好感情，OK，我會鍾意林雪囉如果係！」兩人即笑到收唔到口！