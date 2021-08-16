愛．回家｜「東涌羅浩楷」用足一星期記對白 與姜麗文演同鄉好姊妹

「東涌羅浩楷」利愛安(Kirsten)獲安排加入《愛．回家之開心速遞》，由於她不懂廣東話的關係，於是在戲中扮演姜麗文同鄉好姊妹。日前二人與劉丹一同到街市拍攝，Kirsten首次演出獲丹爺大讚。

由於角色設定她是工人姐姐，所以造型非常街坊，撞見丹爺及姜麗文之後，說了幾句對白。丹爺表示Kirsten首次演出非常淡定，沒有怯場。Kirsten表示用了一星期記對白，並感謝無綫這個大家庭一直對她的支持。姜麗文稱二人有類似經歷，所以非常明白對方現時的處境，所以在劇組還幫Kirsten翻譯。她說︰「佢真係好落力，我好明白。因為我19歲由加拿大去日本，又要學日文，返嚟香港廣東話又唔係好熟，我真係好明白佢。」

提到Kirsten早前的大變身，她表示洗完頭之後便變回鬈髮，她表示家人及朋友都覺得她變成另一個人，又指因為不少fans愛她的鬈髮，所以現階段都會保持這個髮型。