愛．回家｜利愛安以「佛祖」造型現身 冧到譚道德暈陀陀

「東涌羅浩楷」利愛安(Kirsten)早前加入《愛．回家之開心速遞》扮演「Liza」姜麗文的同鄉Naomi，過去她只是大閒角，但昨日播出的一集其戲份甚多，而「工人姐姐」故事系列更獲得不少網民支持。

譚何容儀妒忌Naomi

新一集講到陳榮峻飾演的「譚道德」及吳香倫飾演的譚何容儀因為工作繁忙，於是打算聘請工人，而譚道德就要求工人姐姐要五官端正、起碼要有5呎6吋高及熱愛中國文化，最好就擁有大學學歷。於是Liza介紹Naomi，而Naomi與譚道德初次見面時，身後出現佛光，及坐在浮雲上，明顯抽水指她似佛祖。由於Naomi熱愛中國文化，譚道德不時教她寫字唸詩，令到譚何容儀打翻醋埕，於是出陰招令Naomi離開譚家。

苦練中文融入劇組

今集Kirsten講了不少中文，更背出李白的《靜夜詩》，相信她下了不少苦工。不少網民到Kirsten的IG留言鼓勵，並大讚她愈做愈有進步。另外，姜麗文扮演的菲傭姐姐維肖維妙，每次出場都喜感十足，不少網民希望劇組可以加入多些工人姐姐生活趣事。