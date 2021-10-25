愛．回家｜池美麗忽然消失 鍾凱琪直認等安排無怨TVB

《愛．回家之開心速遞》中的「池美麗」由鍾凱琪扮演，而她的角色不時成功製造話題，令人印象最深莫過於她還原「飯腳妹」。不過，今年4月有網民發現「池美麗」一角久未出現，及後在第1220集，只是由「池子孝」阮政峰口頭交代池美麗飛到日本working holiday。事後鍾凱琪曾向傳媒表示自己都只是等候公司安排。

不過，鍾凱琪一等便等到現在，池美麗一角相信在觀眾的腦海愈來愈模糊。日前，她前往酒staycation期間看到「爸爸」池富(王俊棠)及「哥哥」池子孝，百般滋味在心頭中的她在IG寫下長文感嘆，她表示每當有人問到何時可以再見到她的演出，連她自己也想知答案。

她說︰「因為作為一個平凡的打工仔freelance，對於工作什麼時候到來真的很被動。沒有人會知道下一次工作日期。我能做的就只有一個字『等……』也許有些人會覺得被虧待。但對我個人而言，只有兩個字『感恩』。也許有些人會在離職後評論前公司往日種種，但我甚麼也沒有，工作能力也有很大改善空間，業務能力從來也是一個劣等生，公司给了我實現夢想的機會。」

鍾凱琪又指作為一個小員工，應該是看看自己能貢獻多少給公司，「如果選擇了留下來，便是已經同意了對方所開出的條件。」儘管工作機會減少，她第一時想的不是任何公司問題，而是反省自己做錯了甚麼，是不是自己做得不夠好，從而令到工作減少。她又感恩認識到王俊棠，並透露現時靠教日文保持收入。熱愛演戲的她公開呼籲有合適的角色可以找她，她說︰「未來期望能夠在夢想和麵包中尋找到一個平衡……雖然暫時什麼工作也沒有，只能專心教日文養家（等。等。等）但我最近有和朋友嘗試了拍片，期望在youtube也可以帶一些歡樂大家。」

相關新聞︰

