愛．回家｜鄭世豪宣布「離婚」 陳偉琪po合照發布最後「愛的宣言」

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中的細龍生(鄭世豪飾)與細龍太(陳偉琪飾)頗受網民歡迎。由於陳偉琪負面新聞、官司纏身，無綫隨即把她掟入雪櫃，劇情交代她因為愧疚細龍生而出國散心。早前陳偉琪回復自由身，不少人好奇無綫如何交代細龍太的取向，日前劇情指細龍生收到細龍太給他的離婚協議，並指對這天的來臨已有心理準備。

及後鄭世豪與陳偉琪分別在社交平台上載昔日合照，並寫下最後「愛的宣言」。鄭世豪寫道︰「最終都係唔可以再維護你了。好開心呢幾年嚟的合作，由最初不是咁熟，到後期嘅真誠溝通，在初始嘅拍攝技巧要不停地提醒你，到你終於上晒手，不用再被我煩，又再到最後最後我反要不停請教回你教導，總括嚟講係真心開心的。只可惜也等不了你回來，真的要離開我了，希望你搵到個好歸宿，快快又結婚，好好地生活，有緣的話再一齊玩過啦。會努力重新出發的廢柴老公上。」

陳偉琪寫道︰「沒有人比你更寵我。沒有人比你更盲目地愛我。是我沒有福份，不值得你繼續堅持等下去。你值得更好的。廢柴老公，我愛你。答應我要一直傻下去！」鄭世豪就搞笑留言說︰「放心~我會努力搵更好架啦！」由於劇情交代細龍生與Rebecca(沈可欣飾)有感情發展，不少人留言笑言「Rebecca會更好咩？」