愛．回家｜龔燁熊若水提早過大禮結婚 Andy隨時搶親？

《愛．回家之開心速遞》中的「龔水CP」大受歡迎，去年劇情交代龔燁(張景淳飾)求婚成功，並與熊若水(呂慧儀飾)兩年後結婚。今年5月，有「龔水黨」為這對CP買下巴士及燈廂廣告，祝賀他們訂婚一周年。近日網上流傳兩張過大禮的照片，據悉這一幕將於下月播出，換言之「龔水CP」會提早一年結婚。

監製透露正籌備婚禮劇情

有疑似工作人員留言︰「幫水水和龔燁籌備過大禮，每一件道具都精心準備，比對我自己結婚還要上心，到底兩位能否順利完婚呢？敬請關注《愛回家之開心速遞》。」監製林建祥接受傳媒訪問時透露，現正籌備他們的婚禮劇情，很多細節仍在研究當中，希望能給予觀眾驚喜。

上演搶親戲碼？

從照片所見，除了熊家上下，還有潮偉、朱凌凌、食屎陳師奶、崔Auntie及「花生三友」等角色，其中Andy(崔錦棠飾)一直未放棄過追求熊若水，他的出現，隨時上演搶親戲碼。由盧宛茵飾演的崔Auntie是熊家親戚，每次出現都嘲笑熊樹根(劉丹飾)3個女嫁不出去，這次過大禮，明剃她眼眉。

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