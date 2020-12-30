慨嘆難找場地開騷 何韻詩9月壽臣劇院開7場：最珍惜的一次

已有逾兩年沒有在香港場館開演唱會的何韻詩，昨日在社交平台撰長文，宣布將於下月初在壽臣劇院舉行7場演唱會。她表示早於疫情前甚至再之前，幾乎每個月都入紙紅館申請檔期開演唱會，惟從未成功，她不違言，「今時今日嘅香港，其實唔明文寫俾你知，你都知道咩事。」當不斷收到申請被拒絕的通知時，她坦言，「面對一幅如此模糊不清嘅高牆，如果話過程中完全無磨滅意志就呃大家嘅。」

直至今年4月她舉行了第一個網上音樂會，她才恍然大悟，「原來我忘記咗，作為一個歌手，企上台唱歌，唔單止為咗自己，同樣重要嘅係為咗喺呢個困難時候需要我嘅聲音陪伴嘅人……其實要唱歌，唔一定要紅館㗎。」於是，她決定盡力物色所有場地，不論大小，只要有場地就開騷，雖然她仍難逃被拒絕的命運，但總算皇天不負有心人，「正當我地臨近放棄，突然出現咗壽臣呢個一個禮拜嘅期。如果係以前嘅我，會因為場地大小或者日子太短日期太近而直接跳過。但諗一諗而家嘅環境同狀況，我同doo講，不如我地都係盡最後努力試一試啦。結果，又真係俾我地攞到個期。」

她宣布將於9月初一連開7場演唱會，雖然在八成半入座限制下，只有約2000張門票，但她表示，「總之我知道，今次會係我最珍惜嘅一次。」並在後記引起黃偉文筆下的歌詞「我繼續唱/繼續唱/脫下皮草繼續唱/沒華麗舞台/谷底照開張」，總結寫著，「話說我時常會俾黃偉文晨咁早喺歌入面預言咗成個reality show出嚟，《千千萬萬個我》係咁，《鋼鐵》又係咁。今日重睇呢兩句歌詞，終於入肉地明咗。」