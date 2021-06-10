成年幾無見過香港親友 余文樂稱為照顧老婆仔女選擇留台生活

余文樂為了照顧老婆及一對仔女，於是留在台灣，但因為疫情令他有一年多的時間沒法和香港的家人及朋友見面。日前他悄悄返港，但就被人斷正他到至少三間夜店耍樂，更被不少女士包圍。(相關新聞︰https://bit.ly/3vN2e9v)

余文樂趁住空檔時間與親友見面，並把合照分享至社交平台和剖白當下的心情。他稱過去廿年工作日子都是四圍飛，坦言「在哪一個城市生活對我來說已經沒有所謂」但為了太太比較有安全感，可以專心照顧小朋友，所以他決定在台灣生活。他指一個疫情打亂了大家的生活節奏，「我已經有一年多沒有回香港了，一年多沒見過我的家人和好朋友，感謝這次機會，可以讓我們再團聚在一起，現在心其實很矛盾我想家人朋友，但也很想我的老婆小孩。」

他希望疫情可以盡快結束，讓大家回到正常。他續說︰「這兩年真的不容易，我相信所有人都不容易。但往好的方面想，也讓我更珍惜和家人，朋友相處的時間。」他的太太王棠云見到帖文之後，火速留言說︰「我們都愛你。」隔空傳情。

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