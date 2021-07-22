我家無難事｜處男客串 馬在驤演後生馬德鐘有型有款

由王心慰監製、鮑起靜、馬德鐘、唐詩詠主演的《我家無難事》將於明日(13日)晚上8點半播出。王心慰在劇集開初已饒有心思地向傳統中式手藝、年青人創意藝術及香港地道美食致敬，盡顯對香港的獨特情懷。

鮑起靜在劇中扮演資深花紐導師，並會講出大量簡而精兼且正面的做人處世金句，包括：「郭家精神，食飽冇頭痕，食完蛋撻先走人」、「床前有孝子，實有好日子」、「只有媽子緊仔女，邊有仔女緊媽子」、「我寧願對手打結，都唔想個腦打結」、「想做就做！早好過遲」、「難極都要行，只要你肯行，一定有路行」等，好讓觀眾頓悟「關關難過關關過」，從而望見曙光。

馬德鐘兒子馬在驤的處男客串電視劇演出，在劇中飾演得勤年青時代的在驤，雖然演技仍算幼嫩，但卻與爸爸馬神同樣流著型格的血，舉手投足都甚有魅力！王心慰更巧妙地安排馬神及馬在驤同樣以騎著電單車的鏡頭出場，滿足觀眾想一睹虎父如何無犬子的願望。問到在驤初試啼聲表現，王心慰滿意笑謂：「我對佢嘅演出十分意外。」