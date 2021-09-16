我是現場｜接陳卓賢馮允謙棒開音樂會 MC張天賦與洪嘉豪開一夜限定「小紅館」騷

繼陳卓賢@Mirror與馮允謙聯乘的《我是現場》音樂會後，我是現場的本地音樂會系列由唱作歌手洪嘉洪(Kaho)與《全民造星II》亞軍的萬人迷張天賦(MC)接棒，兩人將於下月23日在麥花臣場館舉行一夜限定的紅館式四面台音樂會。兩位識於微時的同門師兄弟一起開騷，大表興奮，掦言要在「小紅館」跟粉絲作最親近的交流。

相關新聞：

MC、Kaho嗌爆笑爆「小紅館」

2018年出道的Kaho雖然較MC早3年加入樂壇，其實兩人在未加入樂壇前早已認識，惺惺相惜一齊jam歌。去年Kaho便曾與當時仍是獨立歌手的MC合唱《自問自答》和《密封罩》，今年MC正式出道成為同門師弟。Kaho與MC首次合作舉行《我是現場》音樂會003，將麥花臣場館打造成四面台的「小紅館」，兩人既期待又興奮，Kaho說：「終於有一個完全屬於我哋的舞台，可感受到粉絲們最直接、最熱情的歡呼，到時我點只謎之微笑，直情會開懷大笑！」MC也笑言：「踏上紅館絕對係每個歌手嘅夢想，今次可以喺小紅館熱身，當然求之不得！到時我一定會大嗌『山頂嘅朋友大家好呀！』」兩位佻皮小男生已急不及待與粉絲來一次最真情流露的音樂之旅。音樂會門票將於下周二(21日)）上午10時起在BOOKYAY公開發售。

我是現場｜接陳卓賢馮允謙棒開音樂會 MC張天賦與洪嘉豪開一夜限定「小紅館」騷