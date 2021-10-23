我是現場｜洪嘉豪預祝30歲生日 「賦豪CP」隨時復合望能踩上九展

張天賦(MC)與洪嘉豪(Kaho)與昨晚完成《我是現場》音樂會003，將於周二(26日)生日的Kaho，在後台獲工作人員送上足球蛋糕預祝生日，即將三十而立的Kaho接受本報訪問時表示，出道3年能做自己喜歡的音樂，與公司亦合作愉快，愈來愈多人支持我，希望延續這開心。被問到是否苦盡甘來，他笑言只是向前邁進一小步，「上過麥花臣開show，算是小小的成就解鎖，希望下次九展見。」兩人在完show時宣布「賦豪CP」正式分手，但Kaho笑言分手復合隨時可發生，感情事向來如此，MC補充說，「當然我們仍是好兄弟，只要觀眾喜歡無任歡迎！」

憶失意經歷 更珍惜機會

昨晚兩人均變喊包，MC表示，「無預過自己會喊，但《窮小子》的歌詞跟自己的經歷很相似，想起往事，見到現場粉絲燈牌，又能跟好友在台上唱歌，前半段首歌，已經忍得好辛苦，但最終頂唔順⋯⋯」Kaho直言，從沒見過MC喊，當時被嚇倒了，然後抵死表示，「其實我好開心你喊，免得啲人話我好作狀又喊，但我真係忍唔住，好多以前唔開心的畫面飛出來。」他續說，兩人都不是易喊的人，但上台總是特別易感觸，「因為我洪嘉豪有機會上台，不是易事，我會去珍惜，感激大家支持令我可走上台。」

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