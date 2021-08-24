我是現場｜焫著全場 馮允謙自肥摸陳卓賢胸肌

馮允謙(Jay)與陳卓賢(Ian)一連兩場的《我是現場》音樂會002今晚在九展圓滿結束。Ian的粉絲出盡力應援，會場外更有Ian新歌《搞不懂》宣傳車，音樂會入口更設有不同打卡位，其後他的歌迷更拿起燈牌、橫額大合照，非常有氣勢。

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Jay在台上表示自己對足Ian 5日，令台下粉絲大為羨慕，繼昨日公開「示愛」之後，Jay更把握機會摸Ian的胸肌及腹肌，Ian即謂︰「你公開非禮我呀！」當Ian唱到《蝸牛》的時候，他說︰「呢首歌寫俾好朋友，佢今晚都喺度，大家俾俾面。」現場觀眾隨即大叫「AK」，情緒高漲，更全場合唱副歌部份。《蝸牛》是Ian作曲，由MIRROR隊友Anson Kong主唱。及至他們合唱串燒歌曲部份，二人邊唱邊跳，帶動全場氣氛，「焫」著台下歌迷起身一齊又跳又唱。

Jay深知台下歌迷心意，在音樂會尾聲時，不停叫Ian騷肌，但Ian耍手婉拒，最後Jay就騷出手臂，總算滿足歌迷「睇肉」的慾望。