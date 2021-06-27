我是現場｜許廷鏗與per se開騷齊哽咽 被樂迷熱情打動即興再Encore(有片)

許廷鏗(Alfred)昨晚(26日)跟二人組合per se以樂隊「Negative ends…。」之名，在旺角麥花臣場館為《我是現場》系列任首個演唱會的表演單位。以獨立歌手身份首次開騷的Alfred一度感觸哽咽，在完騷後大批歌迷不肯離去，在歌迷熱情難卻下，Alfred與per se再度上台獻唱。

樂隊首先唱出Alfred的《Negative》為演唱會掀序幕，其後再唱per se的《無窮》及《親愛的幽靈》後，之後Alfred和per se再唱出《……》及《。》兩首與樂隊名字有關的歌曲。他們在唱完《荒廢之綠洲》後，Alfred首度開腔與觀眾招呼，他一開口已哽咽表示，出場前被演唱會監製康嘉俊打動，「佢拍拍我膊頭話，，『我知道你去過大大小小嘅舞台，但係希望呢個《我是現場》可畀你另一個感覺，好好享受。』人大咗真係容易啲眼淺！」此時，同台的per se 成員Sandy(葉蔚菁)亦眼濕濕，Alfred想起彩排時兩人已經感動到喊，「我有一下同佢對望，之後講咗句『我好開心』，佢就突然喊，搞到我又好想喊。佢同我講話因為M come，我都唔知點解話我都係，就係唔知點解有一下觸動到我。」

兩個單位合唱多首重新編曲的新舊作品，包括《停半分鐘聽一闋歌》、《你在我在》、《面具》、《粉碎糖果屋》、《逝水如斯》等，Alfred與Sandy亦合唱了王菀之的《守望》，教樂迷聽出耳油，Alfred在台上感激per se，讓他在很享受的情況，以獨立歌手身份開首次演唱會，「大家的反應、滿座的情況令我意外，對我來說是很大的鼓勵，因為我剛開始一條新路徑，以獨立身份出發。」他指透過作品體會per se的心理狀況，「音樂是誠實的，可present自己的性格，我慶幸現時所做的音樂也可表現自己。」

最後，3人唱《無力感》X《天空塌下前》結束演唱會。在encore環節，per se先獻唱《Fragments》，其後Alfred唱出《青春頌》為演出畫上句號。不過熱情觀眾仍大叫encore不願離場，三人再回到台上合唱《不日之約》，更再度演繹《無力感》X《天空塌下前》，觀眾才乖乖退場。完騷後，Alfred和per se受訪時，異口同聲表示本來在後台合照，聽到encore聲不絕，原打算返上台呼籲大家離開，但盛情難卻，Alfred大讚per se不計較，「我私心想玩《無力感》和《天空塌下前》，他們就一齊玩多次。」