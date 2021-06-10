我是現場｜一夜限定 許廷鏗與per se夾Band開騷

全新本地演唱會系列《我是現場》將於6月正式啟動，一共8場的演出，由許廷鏗和組合per se率先打頭陣，於本月26日在旺角麥花臣場館演出，為疫下停滯多時的本地演唱會市場注入全新活力。

有別於一般的聯乘合作，屆時許廷鏗將與per se組成全新樂隊「negative ends⋯⋯。」樂隊名字取自Alfred的碟名「negative」、歌名「⋯⋯」，「ends」則是per se碟名，「。」是per se歌名。負責合成器(Synthesizer) 的Alfred笑言：「我都估唔到自己會夾band，今次唔好當係睇許廷鏗或者per se嘅show，而係當睇我哋三位一體嘅show，中間會互唱對方作品，但將會係三位一體呈現畀大家。」per se補充說：「平時我哋會揀啲歌一齊玩或者自己玩，但今次我哋會夾band。」

Alfred強調這是一場限定的演出，「最緊要聽熟我嘅歌單，重新認識我嘅音樂。呢一次嘅結盟只屬一次限定，大家好好團聚，冇其他原因，純粹為咗音樂，我哋每一個參與都喺度建構呢個現場，你哋都係其中一分子。」per se和應說：「《我是現場》係演出者同觀眾一齊經歷、建構時間紀錄，係只此一晚時刻，亦都係生活上不可或缺嘅細節。」演唱會門票於明天(11日)上午10時起於KLOOK公開發售。