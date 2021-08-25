我是現場｜陳卓賢珍惜粉絲共同渡過 馮允謙： 我也會在你身邊

馮允謙(Jay)與陳卓賢(Ian)一連兩場的《我是現場》音樂會002昨晚在九展圓滿結束。兩人在完騷後接受傳媒訪問時表示，特別享受與觀眾互動的現場氣氛，Jay尤其享受跳舞部分跳舞歌Medley：「我知道自己係跳得有啲肉酸，我會去學跳舞，但係同Ian同台上真係好興奮，好享受。」能與Jay同台合唱，Ian自言開心過獨唱，「最enjoy跟Jay合唱，我唱solo的時候，想著下一部分跟Jay合唱，就覺得很正。」

陳卓賢感激粉絲陪伴

Ian於5月與MIRROR兄弟在九展開騷後，今次拍檔換上Jay，他直言感覺大不同，Jay笑言，「我知你想講咩，怕我影衰你，因為我跳得好核突，同MIRROR一齊時，個個都好勁。」Ian忙著澄清，「當然唔係，我自己都擅長跳舞。」他認為大家唱快歌時，跟節奏隨便跳也很不錯，並認真表示，「MIRROR主要係跳唱，一大班人，今次以個人身份跟Jay合作，可以交流和跟他學習，很開心，今次以音樂性為主，大家都是揀自己喜歡和想唱的歌，所以特別開心。」

昨晚Ian選唱了在《全民造星》時曾表演的《Desperado》，他直言感觸良多，「大家初初認識我是因為比賽時cover這歌，今次以歌手身份唱這歌，很多感觸，大家像是睇著我長大，很開心，特別開心是仍然見到一班3年前的面孔，特別感動。」Jay聞言，即情深款款跟Ian說：「我仲喺度，我會在你身邊。」

下次開騷只唱唔講？

請兩人自評表現時，Jay自覺頭場表現較佳：「今日個腦有少少空白一片，未必係全程投入，但我好享受今晚氣氛。」Ian亦認同指尾場氣氛特別熾熱，「不論係觀眾或是我們自己，我覺得比昨晚放啲，但每日都有進步空間，聽日都會比今日進步，所以下次一定會做得好啲。」

不過對兩人而言，難度最高是「說話」部分，兩人自認不善辭令，也沒想過要準備講稿，勉強反而弄巧成拙，假若想不到說甚麼，便索性唱歌，Ian表示，「嚴格來說我哋都冇講過嘢，純粹過場攞結他講嘢，(Jay：我哋都係講『我要去攞結他』、『我返嚟啦』之類)其實下次可以cut走埋，反正其實都冇乜內容。」