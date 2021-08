我是現場|馮允謙陳卓賢一拍即合 台上互相「示愛」

馮允謙(Jay)與陳卓賢(Ian)昨晚於九展舉行《我是現場》音樂會。Jay與Ian甫出場即合唱《開始倒數》及《正式開始》, 為音樂會揭開序幕。接著Ian深情唱出《鯨落》, 配合台上大銀幕的鯨魚畫面,令歌曲昇華至另一境界。Jay接棒演 繹《思念即地獄》時,唱到情深一句「I don’t wanna lose someone like you」時,竟興起向Ian跪地示愛,結果氹得Ian伸手回應, 場面搞笑。

二人分享今次演出心情時,Ian說:「今次好開心可以同Jay一齊唱歌,因為本身都好鍾意佢嘅歌,好榮幸可以有機會同佢同台演出。」Jay聽罷即回應道:「其實我都好開心可以同Ian一齊唱歌,我好欣賞Ian,你望下佢,佢對眼一望係有心心㗎!」台下粉絲聽到即時瘋狂尖叫,Ian靦腆掩臉傻笑,表現極度怕醜!

在唱出二人因合作而結緣的《DWBF》時,Ian向Jay表白道:「I love you, Jay!」Jay聽到淡定地回應:「You love me? I love you too, Ian.」除了「示愛」Live Moments展現出Jay及Ian友愛一面,二人在台上時而彈結他時而彈鋼琴,亦盡顯二人音樂才華。Jay與Ian的音樂喜好相若都愛John Mayer,所以特別揀選了John Mayer的《Slow Dancing In a Burning Room》邊合唱邊Jam結他。

隨後Ian以結他重新編製Mirror《ASAP》及李榮浩《喜劇之王》,換來粉絲全場大合唱,而Jay自彈自唱《Days They’ve Gone Too Soon》送給去年因疫情離世的嫲嫲,也教台下粉絲人份外感動,而Jay也自言:「雖然佢冇機會聽到呢首歌,但我相信佢今晚都喺度,所以特別送俾嫲嫲。」