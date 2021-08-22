我是現場｜馮允謙陳卓賢一拍即合 台上互相「示愛」

馮允謙(Jay)與陳卓賢(Ian)昨晚於九展舉行《我是現場》音樂會。Jay與Ian甫出場即合唱《開始倒數》及《正式開始》， 為音樂會揭開序幕。接著Ian深情唱出《鯨落》， 配合台上大銀幕的鯨魚畫面，令歌曲昇華至另一境界。Jay接棒演 繹《思念即地獄》時，唱到情深一句「I don’t wanna lose someone like you」時，竟興起向Ian跪地示愛，結果氹得Ian伸手回應， 場面搞笑。

二人分享今次演出心情時，Ian說：「今次好開心可以同Jay一齊唱歌，因為本身都好鍾意佢嘅歌，好榮幸可以有機會同佢同台演出。」Jay聽罷即回應道：「其實我都好開心可以同Ian一齊唱歌，我好欣賞Ian，你望下佢，佢對眼一望係有心心㗎！」台下粉絲聽到即時瘋狂尖叫，Ian靦腆掩臉傻笑，表現極度怕醜！

在唱出二人因合作而結緣的《DWBF》時，Ian向Jay表白道：「I love you, Jay!」Jay聽到淡定地回應：「You love me? I love you too, Ian.」除了「示愛」Live Moments展現出Jay及Ian友愛一面，二人在台上時而彈結他時而彈鋼琴，亦盡顯二人音樂才華。Jay與Ian的音樂喜好相若都愛John Mayer，所以特別揀選了John Mayer的《Slow Dancing In a Burning Room》邊合唱邊Jam結他。

隨後Ian以結他重新編製Mirror《ASAP》及李榮浩《喜劇之王》，換來粉絲全場大合唱，而Jay自彈自唱《Days They’ve Gone Too Soon》送給去年因疫情離世的嫲嫲，也教台下粉絲人份外感動，而Jay也自言：「雖然佢冇機會聽到呢首歌，但我相信佢今晚都喺度，所以特別送俾嫲嫲。」