我是現場｜MC張天賦為洪嘉豪心痛 雙雙失守變喊包

張天賦(MC)與洪嘉豪(Kaho)一連兩場的《我是現場》音樂會003，昨晚(23日)於旺角麥花臣圓滿結束。第二場的音樂會繼續以《半天空檔》、《Loser》和《表情符號》掀序幕，接著Kaho彈琴與MC合唱周杰倫的《安靜》和陳凱詠的《隔離》，當唱到陳奕迅的《歲月如歌》時，全場觀眾和唱，氣氛高漲。

「賦豪CP」又拖又攬

在兩人的獨唱環節，Kaho唱新歌《主角光環》時，自爆因首晚音樂會在台上泣不成聲而輸掉五百元，經此一哭之後，有朋友以一千元打賭他必定再喊，他亦斷言拒絕賭盤，結果當他重提自己缺乏信心又自覺欠存在價值時已開始哽咽，儘管努力以輕鬆口吻壓抑情緒，在演唱期間一度要以紙巾抺淚唱不下去。

當音樂會接近尾聲，「賦豪CP」合體唱《勞斯萊斯》，兩人又拖又攬十分溫馨，Kaho更為MC抺汗，令全場粉絲尖叫。接著Kaho語重心長地向MC說，「我年紀比你大，見到咁多人鍾意MC，很欣賞你依然不斷尋求突破，永遠想自己做到最好，希望你在keep住這心態，因為要樂壇走下去要持久耐力，繼續努力和保持謙虛。」

MC唱《窮小子》感觸落淚

聽罷Kaho的深情叮囑後，MC表示，認識Kaho7年，從當年在studio一齊捱窮食炒麵，到對方出道，一直都很喜歡他的歌，他回想前晚看到Kaho在台上哭成淚人，尤為感觸，「點解Kaho唔紅，靚仔又識作曲，所以完騷後我也有send短訊給他話『冇理由唔X得』，在我眼中的洪嘉豪冇咁脆弱，好堅強又有自信，就算冇，你都會撐，所以好心痛。」Kaho聞言後即表示「因為撐唔落去。」兩人擁抱互相鼓勵，MC感激粉絲填滿他們的貧窮內心，並合唱最後一首歌《窮小子》，當至尾聲時，輪到MC忍不住落淚，Kaho即遞上紙巾為他抺淚，並結束音樂會。由於歌迷大叫encore不肯離場，Kaho與MC再次上台，臨時拉陳蕾上台一起合唱《娛樂人生》後，兩人再合唱《Wonderful U》正式為音樂會劃上句號。

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