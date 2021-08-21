我睇咩咗啲乜？｜Edan化身「女爵安」似智孝定祖賢？ 自認幾索問「小如豬」：肯減肥未

MIRROR成員呂爵安(Edan)向來偶包拎得起放得低，無論騎呢搞笑或靚仔look同樣獲網民與「爵屎」like爆。昨晚，Edan就化身「女爵安」，在IG上載自己長髮與孖辮的女裝影片及照片，近日為ViuTV新劇《i. SWIM》勤力操練的他自命靚仔又夠索，並乘機揶揄胞妹「小如豬」不減肥。「女爵安」驚喜現身，即引來隊友Jeremy和Stanley及群星友好留言，有網民激讚他似宋智孝及王祖賢，而小如豬另外出Po大哂可愛孖辮look作另類反擊。

化身索爆「女爵安」的Edan留言，「古語有云：如果將一個男仔個樣放落女仔到，而出到嚟都係靚話，咁嗰個人就係靚仔！Edan係咪靚仔？我用例子證明比大家睇！同大家介紹女爵安！#笑死我 #阿妹瘦咗係咪就係咁嘅樣 #其實我都真係幾索」Edan的索女look非常吸like，引來眾星好友包括林奕匡、梁釗峰、「黃金Sir」陳宇琛、周家怡、吳海昕、廖碧兒、Dear Jane的Jackal和蔡俊彥等留言，而隊友Jeremy則留言，「你唔好Po小如出嚟啦」，而Stanley則留下數個嘔吐表情。

被點名的「小如豬」則以「⋯⋯？」作回應，Edan以「肯減肥未」作回覆。Edan出Po後不久，小如豬亦在自己的IG上載可愛孖辮look照片，對哥哥Edan的「索女照」高呼救命，她留言「見到我個髮型就諗到女爵安既樣救命(請移玉步到呂爵安ig)」。