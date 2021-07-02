戴夢夢閃嫁金融才俊 太極Ricky講明請都唔去

戴夢夢昨日在網上平台宣布，閃嫁任職金融業的圈外男友Kyle。夢夢前男友太極樂隊鼓手朱翰博(Ricky)接受傳媒訪問時稱，上月已經知道夢夢婚訊，並稱寧留在家食公仔麵，也不會出席她的婚宴。

據悉，夢夢與Kyle相識的日子極短，兩人已入紙排期註冊，下月簽字結婚。她在網上寫道︰「走在一起，是一種緣份。一起在走，是一種幸福。遇上了，珍惜彼此。We're getting married！」夢夢與Kyle日前已拍攝婚紗照，更租了一部水車協助。夢夢說：「兩輯相都好鍾意，由黃昏影到夜晚，影咗6粒鐘。好鍾意呢輯淋雨婚紗相，淋雨淋足兩個鐘好似黑色暴雨咁，濕身有啲凍，一邊影一邊啲水入晒口仲飲咗好多，雖然辛苦，但出嚟效果好靚，好有我哋風雨同路嘅感覺。」

在家食公仔麵也不會出席婚宴

夢夢的前男友Ricky接受傳媒訪問時指，兩人再見亦是朋友，幾個月前已知夢夢的新戀情，又稱一個月前知道對方將會結婚。問他會否出席其婚宴，Ricky稱無論夢夢會否邀請，為免尷尬他不會出席，並稱寧願留在家食公仔麵，但會祝福對方。

戴夢夢閃嫁金融才俊 太極Ricky講明請都唔去