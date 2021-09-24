打上癮？鍾培生向李俊亨挑機 林作：今鋪我食花生

鍾培生與林作的百萬擂台戰似乎仲未完，由林作初到向師傅拳館報到時，香港散打冠軍李俊亨（Henry）曾公開批評鍾培生的不是，及後鍾培生曾拍片稱可以打低林作的教練，而Henry便是其中之一，Henry曾向對方正面挑機，但鍾培生指對方是「no body」拒絕對打。去到比賽前夕，鍾培生曾公開表示會加碼，若KO不到林作便會給予多100萬，或跟Henry打多場。

事隔多日，鍾培生終於在facebook上向Henry出戰書，他寫道：「半年來林作團隊多次歪曲事實，拳賽後我已move on了同林作之間恩怨，而我確實有開post接受林作教練挑戰，因此講得出做得到，接受9月內打多場，時間26(號)6:30 或27(號)18:00，地點我屋企擂台。」他更列明比賽細則，並謂：「不切現場觀眾 不準拍攝，整個過程培生培心會員獨家直播！」

鍾培生更在留言區tag了林作謂：「麻煩轉達今晚(25日)12:00 前好答覆 謝謝 」林作隨即表示已轉詳，他亦在facebook留言說：「今鋪我可以食花生！」至於Herny則於今日在網上表示多謝鍾培生履行承諾，但就拳賽只限「培生培心」會員觀看有異議：「我跟鍾培生先生均屬於專業賽拳手，相信比林鍾一戰更能吸引觀眾，由於無敵盃已圓滿結束，此次較量不涉及商業性質，因此本人提議不應只供培生培心的會員付費收看，即使在培生培心平台播放也應該屬於免費公開性質，更不可能閉門作賽，需另擇中立場地。」

他又寫道：「相信無論採用那一方的拳證都會有所爭辯，為達公平公正，我們的專業賽賽事勝出標準應定作「以擊倒或比賽直至一方拳手以任何形式不能繼續作賽」為止。希望鍾生和我們的觀點都一樣，大家趕及在九月尾前交流一下。」