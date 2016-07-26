打空針再感不適入院 谷婭溦︰沒有一個人來跟我道歉

谷婭溦日前到馬鞍山家庭醫學中心接種疫苗，護士把疫苗針筒插入其手臂肌肉，其後發現針筒內沒有疫苗，遂馬上將針筒抽出，然後再重新為她注射疫苗。威爾斯親王醫院發言人表示非常關注事件，就事件向病人致歉，並會與病人保持溝通和提供所需協助。不過，谷婭溦今日在IG表示至今仍未有人跟她道歉，而她因再感不適，現時在私家醫院留醫觀察。

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谷婭溦在IG詳細交代打針的經過，她指發現打空針之後，跟護士理論但不獲對方理會，隨行朋友隨即致電醫管局投訴。她說不知道是否投訴電話起作用，護士長才表示安排主診醫生來給她檢查。其後她因不適被送往威爾斯醫院做進一步的檢查，她說︰「我有問他們會不會有一個負責人跟我們一起過去，那位從威爾斯過來的負責人說她已經跟那邊醫院對接好了，說我過去就可以了，在去威爾斯的救護車上我也有嘔吐兩次，但是去到那邊才發現原來沒有任何的對接，就連我是甚麼情況都沒有人知道。」

谷婭溦表示在威爾斯醫院做檢查期間，曾致電給馬鞍山家庭醫學中心，表示想轉到私家醫院再做一些詳細的檢查，但對方一直未有理會。由於醫院的報告指她沒有大礙，於是她簽字自行離開醫院，直到昨日她再感不適，家人隨即把她送往私家醫院。谷婭溦說︰「期間再次打電話給馬鞍山家庭醫學中心都是一樣不予理會等通知，打好幾個電話才會有人接，就這樣的態度真的很令人心寒，新聞報導一直說有人來跟我道歉，但是到現在為止也沒有一個人來跟我道歉，我沒有接到任何有關於責任人方醫院的電話，我現在也還在醫院躺著，這就是目前所有的狀況。」