打造招牌齊蔭好吸睛 炎明熹感謝形象總監Janae

年僅16歲的炎明熹（Gigi）在《聲夢傳奇》憑大熱姿態榮升「三料冠軍」，除了實力演出外，Gigi的一頭招牌齊陰長髮，亦令觀眾留下深刻印象，不少網民大讚此髮型相當適合Gigi，亦有人十分好奇這個髮型的由來； 炎明熹日前在社交網公開感謝形象顧問陳灝而（Janae），她說：「在比賽期間其實有一個人我也要很感謝她，她就是我們的形象顧問Janae媽媽（我是這樣叫她的），我真的很感激你的幫忙，就像當初頭髮設計的概念－齊蔭，就是你的建議才會有今日形象鮮明的炎明熹。」而Janae 亦有留言回覆：「多謝你稱呼我＂Janae 媽媽＂真的很感動！人與人之間的緣份是很奇妙！我和你的開始⋯就由一個齊陰頭」

至於為何會為炎明熹打造齊蔭？Janae 就在自己社交網站分享了一張Gigi的照片，並寫道：「好多人想知點解我會揀個齊陰頭比Gigi？答案就係童年回憶！」原來陳灝而為Gigi設計髮型的時候，參考了童年回憶中的復古造型，更表示第一睇見到Gigi已當佢model咁做 ，可以試比較潮的髮型。

而Yumi和Chantel，Janae 表示揀選了一些較能突出二人優點的服飾和打扮，Chantel 偏向型格打扮 ，而Yumi經常跳舞，著短裙或者短褲跳舞都好好睇。不少網民都大讚Janae 非常有料。