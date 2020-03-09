批娛樂圈處於亂世｜怒斥零演技新世代演員 李國麟︰愛國應該從心而發

大陸的娛樂圈近期接二連三出現藝人的自身行為被封殺，包括涉代孕棄養的鄭爽，涉迷姦未成年少女的吳亦凡，最近又有大陸爆紅的張哲瀚曾到供奉二次大戰甲級戰犯的靖國神社拍照，隨即被官媒點名批評他無知，是非不分。今日是二戰日本投降紀念日，不少北上搵食的藝人、大陸影星紛紛在微博發文表態。不過，當中有多少人是打正愛國旗號搵食呢？

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愛國不是嘴巴空談

娛樂圈的前輩李國麟就批評現今的藝人完全不明白「做戲先做人」的道理，認為愛國不是嘴巴空談，更不是逢場作戲，愛國應該從心而發。李國麟就張哲瀚的事件，於微博有感而發︰「近期的娛樂圈可謂亂世之秋，在如今這個流量當道的時代，很多新生代靠著毫無演技毫無情商毫無底線迅速串紅，完全不懂曾經在我這輩人心目中最作為從業準則的『藝德』二字含義，也完全不明白『做戲先做人』的道理，自以為自身的光環可以掩蓋所有的無知，一個合格的藝人，除了應該具備最基本的專業知識，更應該了解一個民族曾經經歷的苦難歷史，沒有國家和民族的強大就沒有娛樂圈的繁榮和百花齊放，愛國不是嘴巴空談，更不是逢場作戲，愛國應該從心而發，也是所有從業者最基本的道德素養！」

李國麟是公認好戲之人，為無綫效力40多年，近年主力在大陸發展，而他早前曾大談無綫的毛病，毫無懼色。