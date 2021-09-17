把關者們｜提連詩雅面紅紅 陳家樂避談戀事拖黃智雯落水

陳家樂今日出席《把關者們》宣傳活動，他提到早前與電影《分手專家》台前幕後夾份買六合彩兼中獎，獲派彩4,480元，及後他與導演葉念琛各拿1、2千元萬歲，笑言中獎反而要倒貼。

提到其緋聞女友連詩雅宣傳新歌時，自爆靠運動醫好情緒病，剛好他們不時被傳媒拍到一齊做運動，家樂面紅紅指大家各自做運動，自己以健身居多，並著記者問其他問題︰「唔好問呢啲啦！講到我好尷尬，哈哈！」

黃智雯婚期未定

家樂為拉開話題，於是問在旁的黃智雯何時結婚，對方表示在劇中會與袁偉豪結婚。家樂繼而再追問她現實中何時與男友拉埋天窗，智雯說︰「你幫我諗下！下年、下下年都唔知呀！11月我又要拍劇。」家樂指袁偉豪也是拍劇期間結婚，智雯答道︰「點同呀！女仔要靚，要準備好心情。」

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