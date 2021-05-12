披荊斬棘的哥哥｜獲老婆打氣 黃貫中張晉殺入首輪VIP

由33位男藝人參加的綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》今日正式首播！哥哥們會通過舞蹈、樂器、說唱、表演等，各種形式的創作和比拼，最終成立一個17人的全能唱演家族。

33位哥哥分成八組，並需要在兩天內準備表演，然後在1000名觀眾前登上初舞台。其中黃貫中 (Paul) 與著名搖滾樂隊主音陳輝、張奇和瑞奇組成唱樂組，首集登場旋即撼動全場哥哥，不但獲言承旭當眾示愛：「我很喜歡你的歌！」就連陳小春也大呼：「我想搞搖滾，因為難得跟黃貫中同台！」 而老婆朱茵和女兒的越洋打氣後，Paul隨即帶來撼人心魄的《不再猶豫》，更引發走全場哥哥大合唱，最後被現場觀眾投票成為團隊中的VIP，令他非常高興。

不過老婆朱茵卻在微博「興師問罪」，全因Paul在節目上笑言結他才是自己老婆，令一眾網民笑指Paul「納妾了」、「等著挨打」！

另外，動作巨星張晉亦有現身《披荊斬棘的哥哥》，希望藉此展現能歌善舞的一面，老婆蔡少芬（Ada）為了支持丈夫還隔空獻吻：「張晉啊，呈現給每一個人看見，你不只是會演戲、會打，還可以唱歌，還可以跳舞！我愛你，我們都愛死你！」最終獲分配到唱跳組的張晉，以長馬尾和古裝造型在一眾哥哥中突圍而出，又以穩定唱功重新演繹哥哥張國榮的經典名曲《倩女幽魂》，期後更配上花式劍術，展現剛柔並重的一面。

稍後他與尹正、劉迦、李響和敖犬等人合唱草蜢名作《失戀陣線聯盟》，精彩絕倫的演出不但為張晉拿下VIP，主持人更誠邀他們參與跨年表演！據悉一眾哥哥將於明天播出的最新一集中爭奪表演歌曲，張晉更疑似成功搶歌！