拉闊音樂會｜姜濤獲魯庭暉讚《前傳》handle得好 被警告唔准減肥要多休息

拉闊音樂會上周一(27日)已圓滿落幕，ViuTV董事兼總經理魯庭暉今日(3日)在IG上載當晚姜濤演唱《前傳》的片段，發長文分享看拉闊前後的心情，更大爆被姜濤拒絕！

姜濤逆老闆意拒停工休息

魯庭暉直言雖喜歡看林家謙和Tyson Yoshi的演出，但最擔心是兩位MIRROR成員姜濤和柳應廷(Jer)，「首先一個(Jer)就開show之前唔舒服，一個(姜濤)就早排唔舒服。早排唔舒服嗰個，我叫咗佢去食多啲嘢，唔准再驚肥skip晒d野，叫佢抖多兩日，唔俾佢咁快開工，佢就打嚟唔俾我唔俾佢開工。」他形容當晚睇騷，看到姜濤與Jer演出，心情就如考車牌被考官盯著的感覺。

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當晚《全民造星》出身的姜濤當晚介紹《前傳》時，「這歌是每一個追尋夢想的人，前面的故事。」魯生坦言，整晚拉闊音樂會，唯一真正投放感情是就這首《造星》主題曲，「我好少完show之後send message 同返佢哋講個show有乜嘢好，send親都係唔好嘅comment (喂，係咁㗎啦)，嗰晚我send左俾果位歌手：『編得好，你亦handle得好。』」

魯庭暉提議出專輯被冷待

在魯庭暉眼中的好，是「常新」，他強調「新」不代表好，關鍵是進步，「要常新，可能有100個方法，而其中一個方法，叫進步。你進步，就會上一個層次，上咗一個層次，就會唔同，出嚟嘅野就會新，不過呢個新，其實唔係最主要目的，佢係副產品，進步，層次，先至係主菜。只不過你不停進步、不停推高自己，自然常新。」最後他總結，「要進步，就要靈活；靈活，就能活現。」他又自爆曾提議推出ViuTV五周年專輯，不過同事們完全零反應，同時又以《前傳》作例子，每年推出新版本，難度在於「常新」，並預告女版《前傳》好快有得睇。