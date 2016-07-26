拉闊音樂會｜姜濤與拉闊3子另組「Terror」？ Tyson未能與Jer合唱感遺憾

商台昨晚(27日)在亞博館舉辦的《拉闊音樂會 風火雷電》圓滿結束，完騷後姜濤、林家謙、柳應廷(Jer)和Tyson Yoshi在完騷後接受傳媒訪問。姜濤在台上翻隊友Anson Kong(江𤒹生)、Ian(陳卓賢)和Anson Lo(盧瀚霆)的作品，他表示內心一直記掛著MIRROR，「我內心更希望跟MIRROR站這舞台，但跟大家一齊唱都覺得開心⋯⋯」林家謙和Tyson聞言即表示大感失望，「即係唔想同我哋一齊啦，唉……」姜濤急得立即安撫表示，與跟他們組成「Terror」。

相關新聞︰

姜濤澄清冇喊只係流汗

姜濤首度公開演繹新歌《Dear My Friend,》，被問到是否感觸哽咽，他澄清只是跳舞後流汗，至於他與家謙演繹從未曝光的歌曲《有一種傳說》，家謙指原本是唱《一人之境》，他自言唱到悶，「我唱了好多次，有少少憎這首歌，提出不如唱未唱過的歌。」原來在他倆正式出道前，曾經為姜濤寫了一首沒有推出的歌，「最初收到指示是姜濤跟他的兄弟一齊唱，所以這歌有些talk back位，我覺得適合多過一個人唱，於是就建議唱這首。」

Jer自評表現70分

昨晚家謙突破地在台上又跳又唱，他自言十分害怕，事前不停苦練，姜濤就表示很有驚喜，「其實我在綵排時已睇過一次，完全冇評價，因為他跳舞這件事就已經好爆。」Jer則表示，「平時我都跳得多啦，今次就等其他人跳，我舒舒服服唱歌。」開騷前氣管敏感的他首度演繹《砂之器》，照唱高難度的《狂人日記》，他自評70分，仍有進步空間，「花姐話在氣管敏感情況下，今日都覺得ok。」

Tyson：跌衫唔係除衫

至於肌肉擔當Tyson在開騷後不久就大騷結實肌肉，他自言很尷尬，因突然改了rundown，才決定提早除衫，他半說笑道，「勁尷尬，於是就決定在嗰個位除，唔係，應該唔小心跌咗件衫。」姜濤即叮囑他下次要小心。不過Tyson坦言昨晚未能與Jer合唱感遺憾，「如果有時間我會改埋Jer首歌，另外兩位的歌我都有改到少少，效果好滿意，跟大樂隊一齊好好玩，但時間真係唔夠。」Jer即投訴說：「好唔開心，只係跟他們合唱。」Tyson即指回家後會馬上嘗試改編，「本來想改《水刑物語》，但我們的方向未捉得啱，本來就會向偏靜的方向改，但係我寫唔到偏快的rap，想再改就發現冇時間。」

林家謙被封為「玉樹林風」

Tyson表示最滿意改編《Master Class》，他又大爆改編家謙的《特倫斯夢遊仙境》後，為他改名做「林風」：「首歌一開始我就大嗌『Yo Breeze』，然後我手機都將佢個名改做『林風』。」Jer則笑指家謙要改名為「玉樹林風」。四子表示完騷後要大吃一餐，相約一起打邊爐。