拉闊音樂會｜姜濤Jer開騷 丈夫因傷入院不忘叮囑太太睇騷

今晚《拉闊音樂會》有MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jeff)、林家謙及Tyson Yoshi。有聽眾今晨致電商台節目《晴朗的一天出發》喜獲兩張入場門券，原本打算與太太一同入場，沒料到下午因為工傷需送往急症室等候治療。

太太：我都好同情佢

聽眾太太於是透過WhatsApp跟工作人員聯絡，表示由她代為取票，並指丈夫的電話因為沒電而失聯。其後工作人員問到︰「你會唔會去醫院搵佢？」對方回答︰「唔會呀！佢失聯之前叮囑我一定要去睇！我都好同情佢呀！希望佢可以出院一齊睇啦！」

網民大讚真男人

及後該名太太稱丈夫3隻腳趾骨裂，當工作人員追問用不用打石膏時，對方回覆︰「我唔知道呀！佢又失聯，佢叮囑我一定要帶埋個女去！同埋叫我聽日去睇佢。」由於該名太太在回覆時加上不少哈哈哈笑的emoji，字裡行間感受到老公的傷勢對她來說不值一提。有網民大讚男聽眾是真男人，受傷仍不忘提太太取票及享受演唱會，紛紛留言祝願他早日康復。

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