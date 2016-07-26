拉闊音樂會｜彭秀慧high爆跟姜濤Jer影相︰拍成個戲都冇合照

MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)與林家謙及Tyson Yoshi合作演出的《拉闊音樂會》完滿結束，彭秀慧與毛舜筠昨日入場欣賞他們演出，其中姜濤與Jer更與她們在電影《阿媽有咗第二個》中合作。

彭秀慧當然把握機會跟他們合照，更自爆在拍劇整個期間完全沒有跟他們合照，今次總算彌補遺憾。她上載與阿Jer合照留言道︰「係阿Jer呀！係阿Jer呀！係阿Jer呀！我上次睇Mirror 演唱會嘅時候唔識佢㗎！今日再睇佢喺台上面唱歌，已經係另一種感覺！多咗一份好濃嘅情感！台上面嘅佢，同電影入面嘅佢係完全兩個人，大家真係要好好期待佢嘅演出……」

她跟姜濤合照時，姜濤更大晒5隻肥手指，她留言說︰「係五隻手指呀！係五隻手指呀！唔係兩隻手指呀！我上次睇Mirror演唱會嘅時候得兩隻手指咋！今次多咗三隻呀！知我咩料啦！#我拍咗成個戲都無同佢合照呀#連煞科都冇影相呀#下次唔知有幾多隻手指」