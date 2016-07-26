拉闊音樂會｜網上直播門票賣清光 觀眾投訴狂斷線睇唔到姜濤

由商台舉辦的《拉闊音樂會》請來MIRROR成員姜濤、柳應廷(Jer)、林家謙及Tyson Yoshi演出，四人分別代表「火」、「雷」、「風」、「電」。毛舜筠、彭秀慧、谷德昭、馮允謙及MIRROR其他成員等先後入場。今次大會設有網上直播門票，門票在演唱會開始後不夠30分鐘便火速賣清光。

網民大表不滿

演唱會一開始由林家謙、Jer、Tyson Yoshi及姜濤各自唱出幾句自己的歌曲，之後再由Tyson Yoshi接捧solo演出。不過，姜濤疑因太緊張關係，唱《蒙著嘴說愛你》時頻頻走音。

有購得網上直播門票的網民，到商台的專頁留言大表不滿，指不停斷線、畫面定格在某一個畫面便load過不停。他們留言︰「轉轉轉轉……還我姜B」、「姜b未唱完一轉停左就到家謙」、「要load幾耐呀，load完姜b唱完……」、「成日斷線，睇到火滾」、「一首歌load幾廿萬次！仲要唔俾人重溫，我俾錢睇空氣吖！」

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