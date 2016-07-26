拉闊音樂會｜與小儀扮姜濤Jer影相 森美台下睇騷變happy伯
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拉闊音樂會｜與小儀扮姜濤Jer影相 森美台下睇騷變happy伯
商台DJ森美與小儀昨日入場看《拉闊音樂會》，並不時在社交平台分享台下花絮。森美在社交平台分享在台下的片段，見到他隨住音樂周身郁，留言說︰「有人send返俾我，我真係好投入㗎！我跳到！！！Thank you！欣賞happy 伯跳舞嘅阿正。」更引來七仙羽師傳留言說︰「說明你的能量很好」
睇拉闊竟然為Edan
另外，正當不少人大晒跟開騷的四子合照時，小儀卻大晒跟呂爵安(Edan)的合照並留言謂︰「對於我嚟講，今晚嘅拉闊……我的小surprise係Edan！Wooohooo」果然是名符其實的「正印」。
小儀另上載了一張與森美及Marco等合照，他們站在海報前模仿姜濤、Jer、林家謙及Tyson Yoshi的甫士，並笑道︰「人哋係風火雷電，我哋係……早霸王瘋．夥．騾．殿」而森美則未有跟足姜濤的甫士，更把手放在下體位置，不少網民笑道︰「大哥型就型，不過典解隻手放嘅地方有啲估奇怪！」
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