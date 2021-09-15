拍《造星IV》精神分裂 許廷鏗預告《佛系人生》快推出

許廷鏗今日為網上煲劇平台拍宣傳片，他透露最愛看美劇《Counterpart》，平日也會煲劇，試過一日看三、四小時，只要朋友介紹的都會看。他表示日前參與電影演出，屬客串性質，希望日後可以拍多些戲。

拍《造星IV》情緒起伏大

提到他擔任《全民造星IV》導師，他笑言拍到爆肝兼有點精神分裂︰「情緒起伏好大，一時好嬲、一時好勞氣，有時又感動到喊。花姐有次喺我喊緊嘅時候話『你終於大個啦！』，真係想煎巴佢，好好玩，我同祖堯係相親相愛嘅組合。」

新歌《佛系人生》快將推出

與華納約滿之後，許廷鏗以獨立歌手身份出道，他預告首支作品《佛系人生》快將推出，並指此歌的靈感來自《AH佛真．惜玩》。問到他這麼遲才出歌，會不會影響他年尾的樂壇成績表，他說指現時頒獎禮玩法多元化，並以林二汶舉例說︰「二汶去年攞咗我最喜愛女歌手，可能佢有做唔同部分，我剩係想出到音樂作品，冇限制今年要攞獎。」