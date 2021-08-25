拍TVB管理層真人騷？ 創意官王祖藍：我真係接受唔到囉！

今年2月擔任無綫「首席創意官」的王祖藍，剛從內地返港於酒店接受隔離，日前他透過IG直播與兩位馬來西亞女主持顏薇恩、潘毖伶閒聊。現時貴為無綫高層的他，他哭著臉訴說要淡出幕前演出，他笑言「現在我們這些老人家，最重要是培育下一代接班人，無謂阻住個世界轉啦。」他更形容《老表，你好嘢》是「遺作」，已沒有新劇作品。至於電影方面，他表示最近一次參演電影是與蔡卓妍合作，「這套不是搞笑戲，是好認真的愛情戲，可能會喊架，我演漸凍症患者。」

馬來西亞女主持潘毖伶建議祖藍可考慮參考荷李活節目，拍TVB管理層真人騷節目，縱然他認同節目會非常吸引，觀眾從中得知如何決定雪藏藝人等內幕消息，但直言作為高層，亦難以接受，「首先這方面要其他管理層同意，嘩，如果其他高層都讓你看的話……就真的好睇啦！多年來TVB高層的謠傳是否真呢？點樣去雪藏一個藝人呢？我以前點被人雪藏？現在終於知點解喇，TVB點樣加人工？點樣減一個人的騷錢？我終於知道何解啦……這些拍出來真的好睇到不得了，做了高層之後，我真的接受不到囉！」接著他認真表示會考慮，預告稍後TVB將拍真人騷比賽節目《木人巷》，邀請從訓練班出身的藝員參加，選出能通過綜藝和戲劇考驗的全能藝人。