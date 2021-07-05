拒談《聲夢》心水 Gin Lee當炎明熹女咁教

李幸倪(Gin Lee)、關心妍、泳兒及菊梓喬等，昨日出席《明愛暖萬心》記者會。

與Gin Lee談到《聲夢傳奇》總決賽在即，身為導師的她，稱自己都替學員緊張：「開始有啲唔捨得，佢哋(學員)私下都會問我意見。知道有啲學員一邊備戰，一邊返學考試，都好辛苦，所以盡量抽時間幫佢哋。」問她看好哪位學員，Gin Lee選擇避談，只說：「入到5強已經好犀利。」談到會否擔心大熱的炎明熹，因聲帶受損影響演出，「擔心，對佢我好似教女咁，不過佢好可愛，私下會問我各種問題。我同佢講無論準備得幾好，去到臨場係另一回事，有咩都會同佢分享。」



泳兒喊晒口讚鍾柔美唱得

有「翻版鍾嘉欣」之稱的14歲《星夢》學員鍾柔美(Yumi)，在節目中唱跳郭富城的《狂野之城》，用了幾日時間，片段於YouTube突破60萬點擊率。身為Yumi導師的泳兒，早前於節目中哭得非常厲害，原來是她為Yumi肉緊，「喊得咁犀利，係因為啲人成日淨係覺得Yumi跳舞叻，對佢唱歌有質疑。我好想幫佢平反，佢唔止跳得，仲唱得，所以我特別著重教佢唱歌同眼神演繹。」