拳王｜張振朗為操完美body 地獄式肌肉育成記錄曝光

無綫台慶劇《拳王》將緊接《星空下的仁醫》檔期於下周播出，劇集以拳擊為主題，著墨探討人性，由黎耀祥、張振朗、朱敏瀚及姚子羚等主演。早前，《拳王》官方網站「拳王The Ringmaster 2021」發布了首條宣傳片，由男主角之一的張振朗擔任旁白：「你嘅擂台喺邊度？每一日我哋為生活、為現實搏命，但呢個係咪唯一嘅選擇？試吓忠於自己，為一個信念去奮鬥，唔好由其他人去定義你嘅價值。」配以祥仔戲味十足的表情、緊湊的氣氛，以及主角們努力奮鬥的操練畫面，相當熱血。

日食5餐增肥

據知，振朗為了build出靚肌確是下了不少苦功。早於劇集開拍前一年多，他已開始為操肌做準備，第一步是谷肥自己：「當時一日食五餐，主要都係牛扒同大量嘅飯，因為要先谷肥，增加脂肪同埋肌肉，咁樣操番弗嘅時候啲肌肉先至會更加有份量。」「日食夜食」食足一年後，振朗成功「泵脹」自己，增重多達40磅之餘，更谷出驚人巨腩，他笑言：「增肥嗰陣咁啱有兩套劇出街，就係《使徒行者3》同《踩過界2》，當時好多人話我肥咗。」

狂食雞肉蛋白

接下來的半年，便是地獄式的操肌訓練以及超清淡健康餐單；據知由於吃白烚雞肉吃到懷疑人生，振朗聽從教練建議飲雞水：「因為每一日食嘅（雞肉）量要好多，飲雞水可以補充到足夠嘅蛋白質，又唔使好似食擦子膠咁，個過程幾有挑戰性，辛苦但係對自己身體了解多咗。」觀乎製作組發布的宣傳照，振朗全身上下均弗至無懈可擊，就連背部線條亦操得相當完美，可見下了不少苦功。