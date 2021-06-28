拳賽成事 鍾培生多謝林作媽媽

鍾培生、林作的百萬擂台賽，將於9月18日在九展Star Hall舉行，昨日兩人出席記招時，鍾培生特別多謝林作媽︰「冇林作媽媽，俾林作打呢件事無法促成到，其實佢哋好心痛，我哋背後嘅人都擔心過我哋，多謝各位參賽者嘅父母同屋企人。」

林作在訪問環節率先發言，表示自己今次與數月前大不同︰「我今日係高姿態出場，我係訓練過，近呢3個月喺拳館受訓，每個星期日都同一位大隻過鍾生、勁過佢嘅人較量。喺呢3個月累積好多實戰經驗，完全唔同佢喺後花園閃下閃下！」他又誇口會打到鍾培生變豬頭。



揚言要替天行道的鍾培生，誓要打爆林作的咀，他稱近日收到不少家長鼓勵，又說：「你問我對林作有冇改觀，我都係一樣咁唔鍾意佢，不過佢都會贏！因為佢得到拳酬，得到呢個月曝光、IG藍剔、保險團隊，而Steven亦都可以得到佢要嘅嘢，所有觀眾都可以食到花生！」



此外，負債纍纍的張致恒(Steven)，將與YouTuber大J對戰，透過視像發言的Steven稱，今次參賽是希望讓大家看到他轉變的決心，更在工作以外的時間跑步練氣及練拳。大J指，鍾培生數月前與他接觸，他認為自己從沒接觸過拳擊，所以一度婉拒，最後大會找來「經常去大灣區、出席大灣區生日Party嘅人。」參賽，於是才決定應戰。