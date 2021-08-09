指ERROR保錡涉迷姦 韓子亮：港版吳亦凡

歌手韓子亮(前名：韓梓亮)，昨日在社交網站指控昔日好友ERROR成員保錡，稱保錡最少涉7宗迷姦，稱他是香港版吳亦凡、新一代世紀渣男。韓子亮又叫保錡不需要告他誹謗，稱已掌握證據準備報警。



韓子亮與保錡曾是好友，但多年前曾發生搶咪事件，此事其後成為《ERROR自救TV》的題材，令韓子亮被人鬧爆，二人友誼不再。昨日韓子亮tag了保錡的帳戶，於社交平台連發多篇帖文︰「手頭上已經有7個畀(俾)你食過嘅事主準備企出嚟，如果你唔出嚟公開道歉，同所有受傷嘅女士道歉，意思係畀(俾)你玩過嘅女士，你準備退出娛樂圈……新一代世紀渣男ERROR成員吳保錡……唔需要告我哋誹謗，因為我哋有嘅係真材實料，睇住你成為香港版嘅吳亦凡。」

稱有情緒病指ViuTV包庇

韓子亮與保錡因搶咪事件交惡，這次指控保錡涉迷姦，有網民質疑韓子亮的指控抱懷疑，稱他的言論隨時構成誹謗，催促他盡快拿出證據。另有網民指不記得搶咪事件，現在特意上網重溫，不少人留言稱對保錡不存好感，但就韓子亮行為對保錡寄予同情。韓子亮表示，過去兩年因為搶咪事件，而被保錡的fans騷擾，「欺負我有情緒病」，不滿ViuTV包庇旗下藝人，「識我嘅歌手朋友都知道我有情緒病，仲要俾呢間電視台包庇藝人，做埋啲咁低劣嘅節目嚟攻擊我。如果我真係死咗，我做鬼都一定會返嚟搵你哋。」