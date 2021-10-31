捉鬼敢死隊｜星級忠粉旨呈成就解鎖 領《造星3》隊友拍致敬短片

八十年代的《捉鬼敢死隊》(Ghostbusters) 被奉為搞鬼神作，香港的超級忠粉鄺旨呈趁著第三集《捉鬼敢死隊：魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife)快將上映，穿上全副捉鬼裝備，帶領多位《全民造星III》的好友田中(田見超)、小新(許紹燊)、黎蘊芝(Dilys)及林躍翰(John)，拍攝名為「香港版捉鬼敢死隊：想戰鬥即戰鬥」的網絡短片作致敬。

全副捉鬼裝備上陣

旨程直言，從小已喜歡看《捉鬼敢死隊》，但父母因工作關係經常外出，「陪伴住我就係一系列經典的《捉鬼敢死隊》玩具。雖然玩具已經全部遺失，但心裡面一直都好鍾意。」除了玩具，他一直也有搜購收集《捉鬼敢死隊》的仿製道具，都是精緻而像真度很高的「捉鬼器材」包括質子槍 (Proton Gun)、對撞器背包 (Proton Pack)、捉鬼器 (Ghost Trap)、測鬼儀 (PKE Meter)、測鬼夜視鏡 (Ecto-Goggles)，今次能化身「港版捉鬼敢死隊」拍致敬短片，他形容是兒時夢想成就解鎖。

捉鬼敢死隊｜星級忠粉旨呈成就解鎖 領《造星3》隊友拍致敬短片