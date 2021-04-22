Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
捉鬼敢死隊｜第三集《魅來世界》重奏經典主題曲 元祖角色歸位客串
2 小時前
#Hashtags
捉鬼敢死隊捉鬼敢死隊魅來世界標梅利薛歌妮韋花怪奇物語芬禾夫克棉花糖兵團為食鬼捉鬼衝鋒車捉鬼神器積遜懷文Harold Ramis博士通Ghostbusters
捉鬼敢死隊｜第三集《魅來世界》重奏經典主題曲 元祖角色歸位客串
news-images
《怪奇物語》的芬禾夫克 和《Marvel 隊長》的麥根娜姬絲接棒演第三集。

瘋魔八十年代全球影迷的搞鬼神作《捉鬼敢死隊》震撼回歸，多位元祖級主角包括標梅利(Bill Murray)、丹艾克萊(Dan Aykroyd)、昂尼赫辛(Ernie Hudson)及薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)等均會在第三集《捉鬼敢死隊：魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife)登場，最新海報亦隱藏了元祖《捉鬼敢死隊》的剪影，戲迷在終極預告中亦可聽到傳唱逾30年的主題曲，可謂回憶返晒嚟。電影將於下月18日公映。

棉花糖兵團玩「碎屍」

《捉鬼敢死隊：魅來世界》由「蟻俠」保羅活特(Paul Rudd) 》、《怪奇物語》芬禾夫克 (Finn Wolfhard)及《Marvel隊長》的金髮少女麥根娜姬絲(Mckenna Grace)接棒主演。全新預告片由捉鬼衝鋒車打頭陣，帶觀眾回到小鎮古老祖屋，發現出土捉鬼神器，追蹤神秘地震的源由，卻意外發現超自然恐怖現象，引爆末日凶兆，更引發各種鬼怪蜂擁而出！今次不止外表善良可愛的迷你棉花糖鬼兵團搞搞震，使出各種自殘行為抵死又惹笑，繼上次火炙同伴變朱古力棉花糖三文治後，今次竟出動攪拌機將同伴「碎屍」！是完全不血腥的恐怖，同時又充滿幽默喜感！

「為食鬼」升級

值得留意是新版的「為食鬼」不再是綠色的口水怪，而是升級為藍色咬鐵狂魔，更會噴射子彈，戰鬥力大增！首集非常凶狠的地獄惡犬也再度登場，全新設計的遙控捉鬼四驅車仔「RTV」，靈活敏捷同時具有個性，仿如機械小寵物，勢必成為觀眾眼中的新寵兒！

news-images
今集的「為食鬼」升級為藍色咬鐵狂魔。

選角玄機在《怪奇物語》

積遜懷文(Jason Reitman)「子承父業」延續父親艾芬懷文(Ivan Reitman)於1984年及1989年執導的原裝版本，他與父親和一眾演員現身紐約動漫展的分享會時表示，由於父親是第一集導演的緣故，他一直被問會否接棒拍《捉鬼敢死隊》，而他亦夢想能拍一部忠於第一集的《捉鬼敢死隊》電影。「一開始腦中已有了兩個獨特畫面：『12歲少女在一片農地上手執捉鬼槍』與『少年開捉鬼車在麥田中飛馳滑行』，卻又不清楚這兩個構思從何而來。直至元祖主角之一Harold Ramis (飾演「博士通」史賓格拉)離世，他才認定那兩個孩子一定是屬於史賓格拉家族的後裔。」導演更大爆選角內幕，因芬禾夫克曾在某集《怪奇物語》穿過《捉鬼敢死隊》制服，非常很好看，選上他擔任主角！

news-images
《捉鬼敢死隊：魅來世界》的全新海報見元祖剪影。
 news-images
鬼馬可愛的棉花糖兵團再度登場。
 news-images
《捉鬼敢死隊》系列怎能少了捉鬼衝鋒車？
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/捉鬼敢死隊｜第三集《魅來世界》重奏經典主題曲-元祖角色歸位客串-289447
#Hashtags
捉鬼敢死隊捉鬼敢死隊魅來世界標梅利薛歌妮韋花怪奇物語芬禾夫克棉花糖兵團為食鬼捉鬼衝鋒車捉鬼神器積遜懷文Harold Ramis博士通Ghostbusters
Am730

劉佩玥 陳家樂愛運用App投資理財

天價換MIRROR六子演出門券 AK建議網上直播Ian為fans捱貴飛感難過

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
劉佩玥 陳家樂愛運用App投資理財
Am730
Am730
天價換MIRROR六子演出門券 AK建議網上直播Ian為fans捱貴飛感難過
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多