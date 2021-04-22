捉鬼敢死隊｜第三集《魅來世界》重奏經典主題曲 元祖角色歸位客串

瘋魔八十年代全球影迷的搞鬼神作《捉鬼敢死隊》震撼回歸，多位元祖級主角包括標梅利(Bill Murray)、丹艾克萊(Dan Aykroyd)、昂尼赫辛(Ernie Hudson)及薛歌妮韋花(Sigourney Weaver)等均會在第三集《捉鬼敢死隊：魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife)登場，最新海報亦隱藏了元祖《捉鬼敢死隊》的剪影，戲迷在終極預告中亦可聽到傳唱逾30年的主題曲，可謂回憶返晒嚟。電影將於下月18日公映。

棉花糖兵團玩「碎屍」

《捉鬼敢死隊：魅來世界》由「蟻俠」保羅活特(Paul Rudd) 》、《怪奇物語》芬禾夫克 (Finn Wolfhard)及《Marvel隊長》的金髮少女麥根娜姬絲(Mckenna Grace)接棒主演。全新預告片由捉鬼衝鋒車打頭陣，帶觀眾回到小鎮古老祖屋，發現出土捉鬼神器，追蹤神秘地震的源由，卻意外發現超自然恐怖現象，引爆末日凶兆，更引發各種鬼怪蜂擁而出！今次不止外表善良可愛的迷你棉花糖鬼兵團搞搞震，使出各種自殘行為抵死又惹笑，繼上次火炙同伴變朱古力棉花糖三文治後，今次竟出動攪拌機將同伴「碎屍」！是完全不血腥的恐怖，同時又充滿幽默喜感！

「為食鬼」升級

值得留意是新版的「為食鬼」不再是綠色的口水怪，而是升級為藍色咬鐵狂魔，更會噴射子彈，戰鬥力大增！首集非常凶狠的地獄惡犬也再度登場，全新設計的遙控捉鬼四驅車仔「RTV」，靈活敏捷同時具有個性，仿如機械小寵物，勢必成為觀眾眼中的新寵兒！

選角玄機在《怪奇物語》

積遜懷文(Jason Reitman)「子承父業」延續父親艾芬懷文(Ivan Reitman)於1984年及1989年執導的原裝版本，他與父親和一眾演員現身紐約動漫展的分享會時表示，由於父親是第一集導演的緣故，他一直被問會否接棒拍《捉鬼敢死隊》，而他亦夢想能拍一部忠於第一集的《捉鬼敢死隊》電影。「一開始腦中已有了兩個獨特畫面：『12歲少女在一片農地上手執捉鬼槍』與『少年開捉鬼車在麥田中飛馳滑行』，卻又不清楚這兩個構思從何而來。直至元祖主角之一Harold Ramis (飾演「博士通」史賓格拉)離世，他才認定那兩個孩子一定是屬於史賓格拉家族的後裔。」導演更大爆選角內幕，因芬禾夫克曾在某集《怪奇物語》穿過《捉鬼敢死隊》制服，非常很好看，選上他擔任主角！