掃毒3｜劉青雲終於可以剃鬚 郭富城邱禮濤傾定下次合作

邱禮濤執導的電影《掃毒3天大地大》因為疫情關係，整個團隊斥鉅資在香港流浮山搭建出一個近5萬平的泰國村寨場景進行拍攝。經歷前後數月的奮鬥，浩大的拍攝工程終於順利完成，古天樂率先完成拍攝，出品人林小明、導演邱禮濤及郭富城等眾演員，一齊開香檳慶祝。隨後，郭富城(Aaron)及劉青雲亦相繼完成拍攝，劇組亦開香檳慶賀兩人順利完成拍攝。

邱禮濤郭富城期待再合作

導演邱禮濤與郭富城互相擁抱道賀，感謝之餘表示合作愉快，邱導說道：「這次同Aaron合作是非常好的經驗，現在我們已經開始計畫下次合作了。」Aaron表示第一次和邱導合作，非常欣賞他的冷靜和調度能力。至於戲中各位演員，因為相處了四個月，大家建立很好的默契，也希望有機會再合作。他也大讚劇組在港搭建出近5萬平的泰國毒村令人驚嘆，他說：「連『金三角』的樹也種出來了，令我像置身『金三角』，讓演員融入環境，十分真實，令大家很易投入。」

劉青雲留鬚數月

青雲在殺青當天，特別準備了多支香檳與一眾演員及劇組分享，完成拍攝換上便服的劉青雲顯得一身輕鬆，可以好好休息之餘還表示會剃掉為戲留了數月的鬍鬚，他說：「回去可以剃鬚了，好開心，因為這部戲經歷了很多事情，想要拍的地方又拍不到，但反而令大家經常見面吃飯，平時拍戲很少有這些時間，就是不停地拍，很少像這次與大家經常見面，好處是令大家熟絡及團結，我相信這種味道會在電影中滲透出來。」