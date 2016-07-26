推出人生首張CD Jer柳應廷有興趣與謝影雪打友誼賽

Jer柳應廷今日出席《媽媽的神奇小子》電影主題曲《神奇之路》CD Single簽名活動，由於CD屬慈善性質，僅以限量版(200張)發行，一碟難求，其中獲Jer親筆簽名的幸運兒只有100位，很多粉絲都要求加印，Jer表示，「這是我第一次唱電影主題曲，因為粉絲都視之為我人生的第一隻碟，的確也是人生首隻CD。」Jer坦言連自己都未有碟在手，但能夠為這戲唱主題曲，感受猶深，「這戲講述蘇樺偉先生的奮鬥故事，代入我自己的道路，由《造星》到推出單曲，是阿Jer的神奇之路，所以好有共鳴。」

Jer表示近日也有留意香港運動員如何出戰奧運的賽事，當知道羽毛球運動員謝影雪聽著MIRROR的《IGNITED》練習時，也特地留言為她打氣，「他們為香港付出很多，當她也留意MIRROR時，我們也應該留言去支持他們。」本身是鏡粉的謝影雪表示，若能與MIRROR打羽毛球友誼賽，她與鄧俊文願以右手讓賽，Jer聞言即興奮表示，「好喎！但我諗佢哋讓我哋單手都贏唔到，也可以玩吓。」Jer認為代表香港出戰奧運付出難以想像的汗水與眼淚，將來若有節目是MIRROR加運動員的話，是頗新鮮得意的配搭，也可讓大家多留意香港運動員。

唱了首支電影主題曲的Jer坦言有興趣參演電影，對於有傳他將參演由彭秀慧執導、毛舜筠與姜濤主演的電影，Jer回應說：「我有去試鏡，但暫時未知結果。」他自言喜歡演戲，拍MV也會參演角色，故對於拍電影不感壓力，「其實好好玩，未必驚，會繼續裝備自己，增值演技，迎戰挑戰。」

早前Jer推出的單曲《砂之器》與《神奇之路》湊巧都圍繞母子情，令他有所反思，「以前每年都會抽時間跟家人去旅行，可以脫離工作與家人傾偈，每段關係都需要時間去維繫，奈何疫症不能出境，旅遊是個夢，如果有機會即使去長洲也不錯，因為工作太忙，早出晚歸，回家時他們已經瞓了，想多抽時間陪他們。」