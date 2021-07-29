提《聲夢》古天樂嗌「完」 無綫主持被笑自取其辱

昨日古天樂、《聲夢傳奇》多位學員出席品牌活動，網上瘋傳古天樂接受無綫、開電視等傳媒訪問時，被問到對《聲夢傳奇》學員的評價，他突然放低所有咪說：「《聲夢》就唔講喇，完！」令在旁的無綫主持甚為尷尬。

當時無綫《娛樂新聞台》派出郭浩皇採訪今次活動，事後有網民指郭浩皇向古天樂問關於《聲夢》學員的評價，然後食檸檬是自取其辱，瘋狂恥笑。不過，翻看無綫《娛樂新聞台》FB專頁直播，未知是否天氣太熱的原故，古天樂在受訪前，已有點不耐煩，到埋位訪問時，古天樂有問必答，未幾站在郭浩皇身後的記者向他問到如何評價《聲夢》學員，古天樂便拒答。由於郭浩皇身型健碩，在鏡頭前遮擋了身後的記者，因此不少人以為是郭浩皇作提問。

雖然有網民指出是另一位記者問古天樂，但基於「TVB就係原罪」，網民未有理會，繼續恥笑無綫的主持。此外，不少人對古天樂今次的反應熱烈討論，指他拒評的原因可能是不想讓無綫借他來宣傳，亦有指古天樂與李澤楷有合作，拒提《聲夢》是尊重合作夥伴。有網民指古天樂旗下韓國娛樂公司「Good Luck Entertainment」推出的中韓合組新女團「SKYLE」，所以拒評或以女團出道的《聲夢》是正常不過。