換命真相｜視帝大熱門 譚俊彥喊功勝過「御用苦命婦」楊卓娜

無綫台慶劇《換命真相》昨晚播出的一集大派洋蔥，劇情講述小時候因遇上嚴重車禍以致父母雙亡的張旻（鄧佩儀飾），意外遺失媽媽（張名雅飾）留下來的灰色冷衫，極度傷心無助，幸「重生」的時光（譚俊彥飾）預知其慘況，暗中助阿旻尋回父母重要「遺物」，期間時光忍不住憶起阿旻「上一世」慘死情景。

譚俊彥於該集演技大爆發，晒「多元喊功」。先是目睹阿旻重獲冷衫時，他笑著流下憐惜的淚水、繼而是目睹女友屍體時流下悲慟的眼淚、再來是遭阿旻阿姨潘美儀（楊卓娜飾）怪責時流下有口難言的心痛之淚。

由於譚俊彥喊功低調得來有感染力，獲網民大讚，指其喊功猶勝「苦命婦專業戶」楊卓娜：「譚仔企喺度喊，但搶過娜姐。」、「今集可以推翻啲人話佢冇演技。」、「我覺得譚仔喊戲，入得TVB五大。」、「睇到佢好心蹹，但又唔敢表白嘅神情令人傷感。」、「譚仔笑住喊，加上認屍嗰幕都演得好。」

另鄧佩儀的喊戲亦同樣備受認可：「佢啲喊戲都幾好，唔係就咁谷眼淚，而係Feel到佢冇咗件冷衫時嗰種心痛。」、「第一次做女一表現很不錯。」相關「遺失冷衫」情節，亦獲網民大讚「設計得唔錯。」