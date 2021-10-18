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換命真相｜譚俊彥有機爭視帝 劉佩玥成新一代御用寡婦
6 小時前
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換命真相譚俊彥劉佩玥無綫朱敏瀚
換命真相｜譚俊彥有機爭視帝 劉佩玥成新一代御用寡婦
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無綫昨日一口氣推出兩部台慶劇，《星空下的仁醫》手術鏡頭超逼真。

無綫昨晚（18日）一口氣推出兩部台慶劇，包括八點半播映的《換命真相》以及九點半播映的《星空下的仁醫》，兩套分別因題材有趣、節奏緊湊、角色吸引、演員出色，甫開播即贏得好評，網民紛紛留言：「追劇嘅感覺返嚟喇！」、「一個鐘咁快就完？」；另有不少網民指兩套劇均起用年青演員包括孔德賢、曾展望、呂靜文、倪嘉雯、羅毓儀、吳天兒及黎康祺等飾演主角年青版值得讚賞：「少女做番少女好吖！」

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譚俊彥再次拍攝懸疑題材劇集。
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朱敏瀚扮演「朴寶劍」，加上譚俊彥跟李政宰撞樣，有網民笑指無綫請「韓星」加持。

「韓星」助陣《換命真相》

譚俊彥因與《魷魚遊戲》的主角李政宰撞樣而人氣急升，在《換命》首集的演出獲得網民大比數讚好，力指他有機會爭視帝，或是「我最喜愛的電視男角色」。同劇的朱敏瀚扮演「朴寶劍」，有網民笑指《換命》有兩大韓星「李政宰」及「朴寶劍」助陣零舍不同，更搞Gag指朱敏瀚與韓星朴寶劍真的有共通處：「一個係御用弟弟，一個係國民弟弟」。

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有後生女參演，巴打至愛！
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鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻三位不乏支持者。

劉佩玥又剋死老公

另外鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻的演技角力，網民指暫時以飾演楊紫山的劉佩玥跑出：「髮型關係，佢個樣最突出」、「佢好搶戲，一流！」、「做得唔錯，夠喪」、「佢嘅出場簡直係凸顯三個女仔嘅性格分別」，並對劉佩玥再次飾演「未亡人」深表同情。有網民指鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻所飾演角色，分別等同《天與地》的林保怡、陳豪以及黃德斌，以及《十八年後終極告白》的譚俊彥、陳山聰及何遠東。

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劉佩玥先後在《逆天奇案》、《把關者們》、《換命真相》內，連續「剋死」另一半，成為新一代御用寡婦。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/換命真相｜譚俊彥有機爭視帝-劉佩玥成新一代御用寡婦-289331
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